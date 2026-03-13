Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řidiči porušili dopravní předpisy
Dopravní policisté realizovali případy v regionu, kdy řidiči porušili nejvyšší povolenou rychlost v jízdě.
Českobudějovičtí dopravní policisté v posledních dnech řešili v rámci bezpečnosti a plynulosti v silniční dopravě několik přestupků na Českobudějovicku a Českokrumlovsku.
Specialisté na nákladní dopravu v blízkosti hraničního přechodu Dolní Dvořiště zastavili řidiče cizí státní příslušnosti, jedoucího s nákladním vozidlem tovární značky Scania a návěsem, kdy při kontrole osobních dokladů zjistili, opakovaně nedodržoval maximálně povolenou dobu jízdy a povinné přestávky a zároveň řádně nevedl záznamy podle předpisu AETR. Za porušení mezinárodních směrnic mu policisté uložili kauci ve výši 200 000 korun.
Další dny se zaměřili na dodržování povolené rychlosti v obcích i mimo ně. V sobotu 7. března 2026 ve večerních hodinách jel řidič osobního vozidla tovární značky Subaru BRZ po silnici mezi obcemi Strážkovice a Nedabyle, kdy v obci Nová Ves u Českých Budějovic mu policisté změřili jeho rychlost jízdy přístrojem TruCam II 121 km/h. Řidič byl zastaven a na základě prokázaného sledovaného přestupku mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
Dva dny na to byl při porušení nejvyšší povolené rychlost v obci Trocnov zastaven řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Yeti, jenž jel v obci rychlosti 67 km/h. Lustrací totožnosti zjistili, že má rozhodnutím správního orgánu vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do března roku 2028. Dále se na výzvu podrobil orientačnímu testu na návykové látky, kdy testerem DrugWipe 5 SP zjistili pozitivní výsledek na amfetamin. Zastavený 34letý muž má i z dřívější doby zjištěné přečiny stejného charakteru, kdy i přes vyslovený zákaz mařil výkon úředního rozhodnutí.
Také v zmíněném případě zahájili dopravní policisté úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
13. března 2026