Řidiči pod vlivem opět v uplynulém týdnu úřadovali
Policisté se zabývají dalšími 7 případy.
Policisté se zabývají sedmi případy, kdy řidiči měli výrazně porušit zákon, přičemž se jednalo o jízdu přes vyslovený zákaz řízení, jízdu pod vlivem alkoholu či drog nebo dvě dopravní nehody, kde hrál roli také již zmíněný alkohol.
V uplynulých dnech policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu hned dvěma řidičům. Šestašedesátiletý řidič z Kralovicka si předmětné podezření vyslechl pro řízení vozidla v Lounech, a to měl učinit přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel vydaného koncem července loňského roku. Za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Dalším řidičem, který si počátkem tohoto týdne vyslechl sdělení podezření, byl jednapadesátiletý muž z Podbořanska, který měl po havárii u Žíželic na Žatecku nadýchat dopravním policistům bezmála 3,5 promile alkoholu v dechu. Dotyčný si nějakou dobu pobyl na protialkoholní záchytné stanici, kde jej policisté nechali vystřízlivět a následně mu sdělili již zmíněné podezření ze spáchání trestného činu. Za ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí v tomto případě trest odnětí svobody až po dobu tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Druhá dopravní nehoda v pořadí se udála v Žatci, kde jednapadesátiletý muž ze Žatecka měl nabourat do jiného vozidla. Tomu strážci zákona naměřili kalibrovaným přístrojem přes dvě promile alkoholu v dechu a následně prohlásili jeho řidičský průkaz za zadržený. Dotyčný muž byl se zraněním převezen do nemocnice. Obě dopravní nehody pojí jediné - Velikonoční pondělí.
Zbylé čtyři případy čekají na výsledky toxikologického vyšetření. Jedna žena a tři muži se během silniční kontroly podrobili orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek, přičemž tyto testy vzešly s pozitivním výsledkem. Ve všech čtyřech případech byl detekován Amfetamin/Metamfetamin a ve dvou z nich i THC.
8. dubna 2026
