Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řidiči pod vlivem opět úřadovali
Policisté se zabývají šesti případy, kdy řidiči měli výrazně porušit zákon, přičemž se jednalo o jízdu přes vyslovený zákaz řízení, jízdu pod vlivem alkoholu či drog nebo nehodu s bagrem, kde hrál roli také již zmíněný alkohol.
V uplynulých dnech policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu hned dvěma řidičům. Čtyřiačtyřicetiletý řidič z Lounska si předmětné podezření vyslechl pro řízení užitkového vozidla v Lounech, a to měl učinit přes vyslovený zákaz řízení motorových vozidel vydaného koncem ledna letošního roku. Za maření výkonu úředního rozhodnutí hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
Dalším řidičem, který si počátkem tohoto týdne vyslechl sdělení podezření, byl pětačtyřicetiletý muž cizí státní příslušnosti, který byl omezen na osobní svobodě poté, co jej hlídka dopravního inspektorátu přistihla řídit vozidlo pod vlivem alkoholu. Během dechové zkoušky ukázal kalibrovaný přístroj bezmála 1,5 promile alkoholu v dechu. Dotyčný si nějakou dobu pobyl v policejní cele. Za ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí trest odnětí svobody po dobu jednoho roku, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
Další dva ze zmiňovaných šesti případů policisté odevzdali k projednání přestupku na místně příslušný úřad. Jednalo se například o střet nákladního automobilu a bagru na pozemní komunikaci I/6 u obce Ležky. Nehoda se bohužel neobešla bez zranění, přičemž lékařským vyšetřením s odběrem biologického materiálu bylo zjištěno u sedmatřicetiletého řidiče bagru přestupkové ovlivnění alkoholem.
Druhým odevzdaným případem bylo zjištěné ovlivnění omamnými a psychotropními látkami třiačtyřicetiletého muže, který vezl ve svém vozidle nezletilou osobu v Lounech. Během silniční kontroly se podrobil orientačnímu testu DW5SP, který vyšel pozitivní na THC. Přítomnost této látky v přestupkovém množství potvrdil i následný toxikologický rozbor krve.
Zbylé dva případy čekají na výsledky toxikologického vyšetření. V prvním z nich se jednalo o ženu kontrolovanou hlídkou podbořanského obvodního oddělení. Té při dechové zkoušce ukázal kalibrovaný přístroj policistů 1,67 promile alkoholu v dechu. Další měření odmítla a dožadovala se vyšetření v nemocnici. Do rozhodujícího výsledku rozboru krve byl dotyčné ženě zadržen řidičský průkaz.
V druhém z dosud probíhajících případů se jednalo o zastaveného řidiče v Žatci hlídkou Oddělení hlídkové služby Postoloprty, kterému orientační test na přítomnost drog ukázal pozitivní výsledek na THC. I zde se bude čekat na výsledek rozboru biologického materiálu.
25. března 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje