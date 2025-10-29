Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Řidiči pod vlivem alkoholu, drog i se zákazem řízení
Během uplynulého víkendu se policisté v rámci běžného výkonu služby potýkali napříč celým Plzeňským krajem s více jak desítkou řidičů, kteří usedli za volat pod vlivem alkoholu, drog či se zákazem řízení.
Ačkoliv policie neustále upozorňuje řidiče, že alkohol a ani jiné návykové látky za volant nepatří, stále se najdou tací řidiči, kteří tato zákonná ustanovení porušují a usednou za volant po jejich požití. Jízda pod vlivem těchto návykových látek je velmi riskantní a nebezpečná, a to nejen pro samotného řidiče a jeho spolujedoucí, ale zejména i pro jeho okolí. Tito řidiči svým nebezpečným a protiprávním jednáním ohrožují totiž především životy a zdraví nás všech – nevinných účastníků silničního provozu. Přitom dodržováním předpisů silničního provozu, respektováním pravidel, bezpečnou jízdou a ohleduplností můžeme snížit počet dopravních nehod, které bohužel mívají i tragické následky.
Jen během uplynulého víkendu se policisté v rámci běžného výkonu služby potýkali napříč celým Plzeňským krajem s více jak desítkou řidičů, kteří nerespektovali tato zákonná ustanovení a usedli za volat pod vlivem alkoholu, drog či se zákazem řízení. U některých řidičů překročila dechová zkouška hranici jednoho promile, kdy nejvíce policisté naměřili hodnotu 1,3 promile. V těchto případech, tedy pozitivní dechové zkoušky nad jedno promile, se řidič dopouští trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. U dalších řidičů se jednalo o pozitivní hodnoty dechových zkoušek těsně pod jedno promile, což je kvalifikováno jako přestupek. Nejpočetnější skupinou však byli řidiči, kterým provedené orientační testy na návykové látky prokázaly pozitivní výsledky a leckdy se jednalo i o pozitivitu na vícero různých skupin drog. Výjimkou nebyly ani takové případy, kdy kontrolovaní řidiči měli pozitivní jak dechovou zkoušku, tak i orientační test na návykové látky. Dalšími řidiči, kteří nerespektovali zákonné normy, byli ti, kterým byl uložen trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, a přesto usedli za volant. V těchto případech se řidiči zpravidla dopouštějí trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Jednoznačně alkohol a drogy za volant nepatří! Řidiči popíjející alkohol mohou opět řídit vozidlo v řádu několika hodin (pozor na velice zrádný „zbytkový“ alkohol), ale po požití drog se doba prodlužuje na týdny. Proto jsou drogy za volantem nebezpečnější.
Na odhalování těchto řidičů se budou policisté v Plzeňském kraji zaměřovat nejen v rámci dopravně bezpečnostních akcí, ale i při běžném výkonu služby a dohledu nad silničním provozem, jako tomu bylo i v těchto případech.
por. Bc. Barbora Šmaterová, DiS.
29. října 2025