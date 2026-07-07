Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Řidiči pod lupou policistů
Během prvního prázdninového víkendu proběhlo na Mělnicku několik dopravně bezpečnostních akcí.
Prázdninové dny začaly a s tím spojený zvýšený silniční provoz. Lidé vyrážejí na dovolené, chaty i za letními zážitky a v dopravě se tak mnohem častěji pohybují děti, chodci nebo cyklisté. Právě z těchto důvodů se mělničtí policisté zapojili do několika dopravně bezpečnostních akcí.
První se uskutečnila v neděli 28.6.2026 a byla zaměřena na řidiče, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Policisté celkem zkontrolovali 80 vozidel a zjistili 11 přestupků, které byly vyřízeny na místě pokutou v příkazním řízení. V průběhu kontrol nebyl zjištěn žádný řidič pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Během celého víkendu policejní hlídky kontrolovaly dodržování stanovené rychlosti, ale i dalších ustanovení, které řidiči musí dodržovat. Zkontrolovaly 190 vozidel a zjistily 46 přestupků. Téměř polovina řidičů překročila povolenou rychlost v obci, celkem jich bylo 15 a na pokutách zaplatili 24.500,-Kč. U tří řidičů byla zjištěna pozitivní dechová zkouška na alkohol, na místě jim byla zakázána další jízda a dvěma byl ihned zadržen řidičský průkaz.
V úterý 30.6.2026 se policisté zaměřili na řidiče, kteří se plně nevěnují řízení. Zkontrolovali 110 vozidel a zjistili 20 přestupků. Nejčastějším bylo nepoužití bezpečnostního pásu během jízdy. Pro mnoho z nás otázka několika vteřin potřebných pro jeho zapnutí, a přesto se stále najdou tací, kteří tento bezpečnostní prvek nepoužívají.
I přes uskutečnění dopravně bezpečnostních akcí policisté evidovali v obdobní od 26.6. – 30.6.2026 celkem 16 dopravních nehod. Při nich byla jedna osoba těžce zraněna a dvě lehce. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě a nesprávný způsob jízdy.
Všem účastníkům silničního provozu připomínáme, buďte ohleduplní a zodpovědní. Bezpečnost na silnicích je společná odpovědnost
por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
7.7.2026