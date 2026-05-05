Řidiči nerespektují zákazy řízení!

Ve Dvoře Králové nad Labem "přišel" jeden o vozidlo. 

Během uplynulého prodlouženého víkendu odhalili policisté na Trutnovsku hned tři řidiče, kteří usedli za volant navzdory platnému zákazu řízení. V jednom případě policie přistoupila i k odebrání vozidla značky Škoda.

V úterý 30. dubna 2026 krátce před 23. hodinou zastavila hlídka v Novodvorské ulici v Trutnově 22letého řidiče Peugeotu. Lustrace ukázala, že má již tři platné zákazy řízení motorových vozidel, a to až do března roku 2029.

O den později po 14. hodině kontrolovali dopravní policisté v Trutnově 36letého řidiče Volkswagenu. Také on řídil přes vyslovený zákaz, který mu platí do července letošního roku.

Třetí případ řešili policisté ve Dvoře Králové nad Labem v sobotu 2. května 2026 před 18. hodinou. Zastavili 25letého řidiče Škody, který má zákaz řízení až do září 2027. Navíc se ukázalo, že podobného jednání se dopustil už o dva týdny dříve v Trutnově. Na základě trestního řádu proto policisté vyzvali muže k vydání vozidla, což učinil. Důvodem byla obava, že by v protiprávním jednání pokračoval.

Všem třem řidičům nyní hrozí za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Pižlová Šárka, DiS.
5.5.2026, 9:10

