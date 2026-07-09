Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidiči na D35 výrazně překračovali rychlost
Během tří dnů přišli tři z nich o řidičské průkazy.
Policisté z dálničního oddělení Hořice zaznamenali během tří dnů na dálnici D35 hned tři případy výrazného překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Všichni řidiči překročili dovolený limit o více než 50 km/h, a na místě tak přišli o řidičský průkaz. Policisté jim zároveň zakázali další jízdu.
První případ zaznamenali v sobotu 4. července krátce po 13. hodině. Řidič vozidla Volkswagen projížděl úsekem s nejvyšší dovolenou rychlostí 130 km/h rychlostí 186 km/h. O den později, v neděli dopoledne, naměřili policisté řidiči vozidla Porsche rychlost 197 km/h. Třetí přestupek odhalili v úterý 7. července odpoledne. Řidič osobního vozidla Volvo jel rychlostí 193 km/h.
Všechny tři řidiče policisté zastavili a podrobili silniční kontrole. Dechové zkoušky u nich byly negativní. Na místě jim zadrželi řidičské průkazy a zakázali další jízdu. Řidiči jsou podezřelí ze spáchání dopravního přestupku. Ve správním řízení jim hrozí pokuta od 7 do 25 tisíc korun, zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců a šest bodů do bodového hodnocení řidiče.
Nadměrná rychlost patří dlouhodobě mezi nejčastější příčiny závažných dopravních nehod. S rostoucí rychlostí se prodlužuje brzdná dráha a zkracuje čas potřebný k reakci. Dodržování rychlostních limitů přitom může rozhodnout o tom, zda řidič kritickou situaci zvládne, nebo zda bude mít tragické následky. Buďte opatrní, ať do cíle dorazíte v pořádku.
por. Bc. Martina Jandová
9.7.2026