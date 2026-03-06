Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidiči jsme odebrali "značky"
Nedoplatek téměř 30 tisíc korun.
Včera odpoledne se dopravní policisté v Nádražní ulici V Trutnově rozhodli zkontrolovat vozidlo Volkswagen, které řídil 23letý řidič, u kterého jsme provedenou lustrací v systému CEPAN odhalili nedoplatek na pokutách ve výši téměř 30 tisíc korun, což na místě kontroly neuhradil. Z těchto důvodů mu „dopraváci“ odebrali obě registrační značky od motorového vozidla a zakázali mu další jízdu.
V systému CEPANevidujeme nedoplatky na pravomocných pokutách například za používání telefonu, špatný technický stav, rychlost nebo nepoužití bezpečnostních pásů.
por. Pižlová Šárka, DiS:
6.3.2026, 10:00