Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řídící jednotku a pneumatiky neodnesl – zadržen přímo při činu
21 trestů nestačilo, za čin ve Velkém Poříčí mu hrozí dva roky vězení.
Ve čtvrtek 2. října v časných ranních hodinách, konkrétně v 5:15, zasahovala hlídka obvodního oddělení v Náchodě ve Velkém Poříčí u případu krádeže a poškození cizí věci. Díky pohotovému oznámení všímavého občana, který zaslechl podezřelé zvuky řinčení kovu a křik, vyjela hlídka na místo, kde již v minulosti došlo k majetkové trestné činnosti.
Policisté na místě zadrželi 50letého muže, který byl přistižen přímo při krádeži. Podezřelý neuposlechl výzvy k zastavení, choval se agresivně a pokusil se z místa uprchnout. Hlídka byla nucena použít donucovací prostředky, aby ho přemohla a zadržela.
Podle dosavadních zjištění muž poškodil zámek vstupní brány a neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek rodinného domu. Tam způsobil rozsáhlé škody na zaparkovaných osobních vozidlech, multikáře, skútrech, dále na grilu, krbových kamnech a dalším vybavení. Z místa se pokusil odnést řídicí jednotku z vozidla a pneumatiky s disky. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 70 tisíc korun.
V dané věci jsme okamžitě zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci a aktuálně provádíme standardní procesní úkony. Za tento čin muži hrozí až dvouleté odnětí svobody.
Zadržený má bohatou trestní minulost – v rejstříku trestů má celkem 21 záznamů, převážně za majetkovou trestnou činnost, vydírání, úvěrové podvody, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a jiné delikty. Naposledy byl odsouzen za opilství a nyní čin spáchal ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody.
por. Karolína Macháčková
5.10.2025