Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidiči, jak máte své vozy nachystané na zimu?
Policisté a BESIP radili řidičům u OC Rýnovka, jak správně připravit vozidlo na zimu.
Ve středu 22. 10. 2025 v odpoledních hodinách policejní preventistky z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje společně se zástupcem BESIPu uskutečnili u obchodního centra Rýnovka v Jablonci nad Nisou preventivní akci zaměřenou na správnou výbavu vozidel a bezpečnost řidičů v nadcházejícím zimním období.
Policistky řidičům předávaly užitečné rady k bezpečné jízdě v zimních podmínkách a hovořily s nimi o častých chybách, kterých se motoristé v zimě dopouštějí, například o špatné viditelnosti kvůli neočištěnému sklu či světlům, opomenutí odstranění sněhové pokrývky i ze střechy vozidla, nebo o podceňování brzdné dráhy na kluzkém povrchu. Neopomněly však zmínit i blížící se čas pro přezutí vozů na zimní pneumatiky a také včasné doplnění nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů.
Preventivní akce měla nejen informační charakter, ale také připomněla důležitost zodpovědného přístupu k řízení – zvlášť v období, kdy se počasí může měnit z minuty na minutu.
Oslovení řidiči preventivní akci Policie ČR a BESIPu kladně hodnotili a navíc si každý odnesl malý dárek v podobě škrabky na sklo, rozmrazovacího spreje nebo reflexní pásku pro zviditelnění chodců v silničním provozu.
23. 10. 2025
por. Bc. Dana Burešová