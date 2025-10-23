Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidiči, jak máte své vozy nachystané na zimu?

Policisté a BESIP radili řidičům u OC Rýnovka, jak správně připravit vozidlo na zimu. 

Ve středu 22. 10. 2025 v odpoledních hodinách policejní preventistky z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje společně se zástupcem BESIPu uskutečnili u obchodního centra Rýnovka v Jablonci nad Nisou preventivní akci zaměřenou na správnou výbavu vozidel a bezpečnost řidičů v nadcházejícím zimním období.

Policistky řidičům předávaly užitečné rady k bezpečné jízdě v zimních podmínkách a hovořily s nimi o častých chybách, kterých se motoristé v zimě dopouštějí, například o špatné viditelnosti kvůli neočištěnému sklu či světlům, opomenutí odstranění sněhové pokrývky i ze střechy vozidla, nebo o podceňování brzdné dráhy na kluzkém povrchu. Neopomněly však zmínit i blížící se čas pro přezutí vozů na zimní pneumatiky a také včasné doplnění nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů.

Preventivní akce měla nejen informační charakter, ale také připomněla důležitost zodpovědného přístupu k řízení – zvlášť v období, kdy se počasí může měnit z minuty na minutu.

Oslovení řidiči preventivní akci Policie ČR a BESIPu kladně hodnotili a navíc si každý odnesl malý dárek v podobě škrabky na sklo, rozmrazovacího spreje nebo reflexní pásku pro zviditelnění chodců v silničním provozu.

23. 10. 2025
por. Bc. Dana Burešová

Odkazy do noveho okna

1

Detailní náhled

2

Detailní náhled

3

Detailní náhled

4

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 