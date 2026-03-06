Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řidiči domu nedojeli
Každý měl jiný problém.
To si takhle vesele jedete v autě a najednou sedíte na policejní stanici. V tomto případě na litvínovském obvodním oddělení. To je stejný příběh řidičky a řidiče, kteří porušili zákon a sedadlo za volantem vyměnili za místo vzadu ve služebním vozidle. V prvním případě strážci zákona ve středu v nočních narazili na 43letou ženu ve vozidle Hyundai. Policistům se na jejím způsobu jízdy něco nelíbilo, proto se rozhodli řidičku zkontrolovat. Dobrý instinkt byl podtrhnutý už při prvním kontaktu. Hned poté, co kontrolovaná předložila potřebné doklady, musela se hlídce na výzvu podrobit orientační dechové zkoušce. Hned se vysvětlil nestandardní způsob jízdy i chování. Přístroj na detekci alkoholu v dechu totiž ukázal 2,4 promile. To je už dost vysoká hodnota a naštěstí nedošlo k žádnému vážnějšímu maléru. Ten má pouze řidička z Litvínova, která přišla o řidičský průkaz. K tomu si na služebně převzala sdělení podezření pro spáchání ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tuto projížďku jí hrozí v případě uznání viny až rok ve vězení.
Následující den na stejném oddělení skončil i 51letý šofér z Lomu. Ten ale pro změnu z jiného důvodu. Tak trochu zapomněl, respektive ignoroval Městským úřadem Žatec vyslovený zákaz řízení z července loňského roku. Asi se mu nechtělo čekat do konce tohoto března, kdy mu omezení končí. V poledních hodinách si jel nakoupit, ale k jeho smůle narazil na policejní hlídku, která ho zastavila a zadržela. Cesta z obchodu domu se musela odložit, protože se také svezl vozidlem v policejních barvách. Od litvínovských policistů si převzal sdělení podezření ze spáchání maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Od soudu může odejít až s dvouletým trestem.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
6. března 2026