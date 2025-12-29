Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidiči, buďte v aktuálním zimním počasí více obezřetní!
Policisté na Jablonecku během necelých třinácti hodin šetřili osm dopravních nehod, při kterých řidiči nezvládli řízení vozidel na zledovatělých vozovkách.
Během uplynulého víkendu policisté na Jablonecku šetřili během necelých třinácti hodin osm dopravních nehod, při který řidiči motorových vozidel nezvládli řízení na zledovatělých vozovkách. První z nich se stala v sobotu večer krátce před dvaadvacátou hodinou v Jablonci nad Nisou v ulici Podhorská, kde řidič s vozem Škoda Fabia na namrzlém povrchu vozovky dostal v zatáčce smyk a narazil do zdi a dveří domu. Pak následovala dopravní nehoda v Železném Brodě, kde řidič nezvládl odbočit a narazil s vozidlem do domu. Ve smyku nezvládl projet zatáčku ani řidič s vozidlem Škoda Octavia ve Smržovce a narazil do zaparkovaného vozu, který byl odražen na druhé zaparkované vozidlo. A toto vozidlo se ještě odrazilo na třetí zaparkovaný vůz. Ve Smržovce pak ještě v půl šesté v neděli ráno řidička s vozidlem Citroen C5 nezvládla při zajíždění k benzínové čerpací stanici řízení na namrzlém povrchu dlažby a ve smyku narazila do kovového zábradlí. Další řidička, tentokrát v Jablonci nad Nisou v ulici Revoluční, jela po zledovatělé silnici z kopce, s vozidlem Mitsubishi dostala smyk a narazila do plotu u přilehlého domu.
V půl desáté dopoledne pak policisté přijali oznámení o další dopravní nehodě, a to v Jablonci nad Nisou v ulici Raisova. Tam řidička s vozidlem Hyundai i30 jela v klesání po zledovatělé vozovce, přičemž dostala smyk a narazila do zaparkovaného vozidla při pravém okraji silnice.
Další dvě dopravní nehody na sebe nenechaly dlouho čekat a se staly v Bezděčíně během jedné minuty na jednom místě. Patnáct minut po desáté hodině touto obcí ve směru od Frýdštejna do Jílového projížděl řidič s vozidlem Ford Mondeo a v prostoru křižovatky začal odbočovat vpravo na místí komunikaci. Ovšem na zledovatělém povrchu vozovky nezvládl řízení, dostal smyk a u jednoho z domů narazil do plotu. Vzápětí k tomuto místu v opačném směru přijel řidič s vozem Mercedes Benz Vito a začal se s ním v nepřiměřené rychlosti otáčet. I on dostal při tomto manévru na zledovatělé vozovce smyk, nestačil zastavit a narazil do havarovaného vozidla Ford Mondeo.
Naštěstí při všech těchto uvedených dopravních nehodách, které se na Jablonecku během několika hodin staly, nebyl nikdo zraněn. Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří je šetřili, všechny vyřešili na jejich místech, a to uložením blokových pokut.
Zásady bezpečné jízdy na zasněžených a zledovatělých vozovkách:
1. Příprava vozidla
- Zimní pneumatiky: minimum hloubky dezénu 4 mm, ideálně měnit po 4 letech, správné nahuštění – zásadní pro stabilitu a trakci.
- Další výbava: mít v autě sněhové řetězy, lopatu, rozmrazovač, teplý nápoj, deku, baterku, startovací kabely a písek nebo sypací materiál.
2. Přizpůsobit styl jízdy
- Jezděte plynule: vyhýbejte se prudkým pohybům – plyn, řízení i brzdění mějte jemné a plynulé.
- Snížit rychlost: výrazně pod povolenou. Na velmi zledovatělých vozovkách prodlužte brzdnou dráhu až 10× oproti běžným podmínkám.
3. Vzdálenost a bezpečnostní rezerva
- Větší odstupy: až čtvrt kilometru při 90 km/h na namrzlé vozovce, druhé vteřiny nestačí.
- Vyhýbat se stopám: stlačený sníh může být kluzký – jezděte mimo ně, pokud to jde.
4. Brzdění a převody
- Využívat motorovou brzdu: zvláště prudké sjezdy – přepnout na nižší převodový stupeň (i u automatu lze použít režim „2“ nebo „B“).
- Jemné brzdění: na sněhu a ledu přibrzďujte plynule. ABS pomůže, ale i tak je nutně klid a citlivý přístup.
5. Reakce na smyk
- Přetáčivý smyk (zadní náhon): sešlápnout spojku, natočit volant do protisměru – přidat plyn u 4×4.
- Nedotáčivý smyk (přední náhon): plyn dolů, volant držet – smyk „dospěje“ sám.
6. Styl defenzivní jízdy
- Buďte předvídaví: očekávejte chyby ostatních, nevyužívejte svého práva na úkor bezpečnosti.
- Vyklouzněte z rizika: když vás někdo „leze na paty“, osvětlete nebo ustupte, žádné brždění – vyvarujte se provokativního chování.
Dodržení těchto zásad vám zcela jistě pomůže výrazně zvýšit bezpečnost jízdy za náročných zimních podmínek – sněhu, ledu i nízkých teplot v aktuálně nadcházejícím zimním počasí. Buďte proto trpěliví a připraveni na nepředvídatelné situace, které mohou nastat v naprosto běžném silničním provozu náhle a nečekaně.
29. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí