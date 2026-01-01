Policie České republiky  

Řidiče ukolébala monotónní jízda

Skončil v kruhovém objezdu, který projel rovně. 

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky se ve zkráceném přípravném řízení zodpovídá 34letý muž z Nové Paky. Podezřelý se na Štědrý den zastavil v Liberci u svých přátel, se kterými popíjel pivo a vodku. Kolem páté hodiny odpoledne pak usedl do osobního vozidla a řídil ho až do Turnova, kde ho podle jeho vyjádření monotónní jízda ukolébala a on usnul před kruhovým objezdem v Jičínské ulici, který následně projel rovně. Probral ho až náraz do dopravní značky. Naštěstí si tento vánoční karambol nevyžádal žádné zranění a hmotnou škodu jsme na místě odhadli na 110 000 korun.

Dechová zkouška ukázala, že má v sobě 2,42 promile alkoholu. Řidič se policistům svěřil, že před jízdou vypil několik piv a blíže neurčené množství vodky. Za jeho vánoční výlet mu hrozí odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let. 

6. 1. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

