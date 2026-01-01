Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řidiče na Děčínsku čekají dopravní omezení
Cyklistický závod Tour de Feminin 2026 přinese částečná omezení ve dnech 14.-17. května 2026.
Od čtvrtka 14. května do neděle 17. května 2026 bude na silnicích děčínského okresu probíhat 37. ročník mezinárodního cyklistického závodu žen Tour de Feminin.
V souvislosti s tímto cyklistickým závodem upozorňujeme řidiče na částečná dopravní omezení, ke kterým bude postupně docházet na trase během čtyř etap závodu. Tato omezení se týkají především příjezdových komunikací do obcí a měst a komunikací vedoucích přímo obcemi a městy: Krásná Lípa, Doubice, Kyjov, Dlouhý Důl, Krásný Buk, Rybniště, Chřibská, Jetřichovice, Rynartice, Vysoká Lípa, Mezní Louka, Hřensko, Janov, Růžová, Srbská Kamenice, Jánská, Kunratice, Dolní Chřibská, Česká Kamenice, Vlčí Hora, Brtníky, Staré Křečany, Rumburk, Šluknov, Dolní Poustevna, Mikulášovice, Varnsdorf, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Kytlice, Mlýny, Křížový Buk a Krásné Pole.
Ve čtvrtek 14. 5. 2026 - 1. etapa, dojde k úplné uzavírce komunikací v okruhu Krásná Lípa - Doubice - Kyjov - Krásná Lípa.
V pátek 15. 5. 2026 -2. etapa, budou úplně uzavřeny komunikace v okruzích Krásná Lípa -Doubice -Brtníky - Staré Křečany - Krásná Lípa a Česká Kamenice - Studený - Jetřichovice - Srbská Kamenice - Janská - Česká Kamenice.
V sobotu 16. 5. 2026 - 3. etapa, dojde k uzavírkám v trase Rumburk - Jiříkov - Šluknov - Velký Šenov - Lipová - Lobendava - Dolní Poustevna - Mikulášovice - Staré Křečany - Rumburk.
V neděli 17. 5. 2026 - 4. etapa, budou uzavřeny úseky Varnsdorf - Jiřetín pod Jedlovou - Rybniště a dále okruh Varnsdorf - Jiřetín pod Jedlovou - Rybniště - Chřibská - Doubice - Krásná Lípa.
Veškeré informace k jednotlivým etapám i předpokládaným časům naleznete na odkazu:
Propozice závodu | Tour de Feminin
Další důležité informace: Bezprostředně před pelotonem pojede služební vozidlo Policie ČR označené červeným praporkem a konec pelotonu bude označovat vozidlo se zeleným praporkem. Žádáme řidiče i další osoby, kterých se závod nějakým způsobem dotkne, aby dbali pokynů policistů a pořadatelů, kteří budou průběh akce zajišťovat.
Děčín 13. května 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje