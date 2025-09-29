Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidiče kamionu zastrašoval pistolí spolujezdec z osobního auta

Událost prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování. 

V pátek v podvečer se obrátil  na policisty prostřednictvím tísňové linky 158 řidič kamionu, na kterého na silnici mezi Stvolínkami a Zahrádkami vytáhl za jízdy spolujezdec z před ním jedoucího osobního vozidla plynovou pistoli a mířil na něj. Podezřelého pasažéra naše hlídky zkontrolovali u Zahrádek a oznámený incident nijak nepopíral. Obhajoval ho tím, že se na jejich auto kamion zezadu moc lepil, a že se tím cítil ohrožený.

Ukázalo se, že šoférovi kamionu hrozil plynovou pistolí, což ovšem nijak nesnižuje závažnost incidentu. Oznamovatel bral takové odstrašení naprosto vážně a vůbec netušil, čeho všeho  je podezřelý muž schopen.

V této souvislosti jsme již zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování, za které pachateli v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. S pistolí v ruce účastníci silničního provozu svá "práva" rozhodně vymáhat nemohou, protože tato cesta vede do pekla.

29. 9. 2025
por. Bc. Ivana Baláková

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 