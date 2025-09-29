Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidiče kamionu zastrašoval pistolí spolujezdec z osobního auta
Událost prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování.
V pátek v podvečer se obrátil na policisty prostřednictvím tísňové linky 158 řidič kamionu, na kterého na silnici mezi Stvolínkami a Zahrádkami vytáhl za jízdy spolujezdec z před ním jedoucího osobního vozidla plynovou pistoli a mířil na něj. Podezřelého pasažéra naše hlídky zkontrolovali u Zahrádek a oznámený incident nijak nepopíral. Obhajoval ho tím, že se na jejich auto kamion zezadu moc lepil, a že se tím cítil ohrožený.
Ukázalo se, že šoférovi kamionu hrozil plynovou pistolí, což ovšem nijak nesnižuje závažnost incidentu. Oznamovatel bral takové odstrašení naprosto vážně a vůbec netušil, čeho všeho je podezřelý muž schopen.
V této souvislosti jsme již zahájili úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování, za které pachateli v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. S pistolí v ruce účastníci silničního provozu svá "práva" rozhodně vymáhat nemohou, protože tato cesta vede do pekla.
por. Bc. Ivana Baláková