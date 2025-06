Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič způsobil karambol před mobilním semaforem a pak zmizel

SEMILSKO - Když ho kolegové vypátrali, odmítl krevní testy na alkohol.

V úterý 17. června kolem 18.40 nebyl v nejlepší formě 37letý řidič octavie, který projížděl po silnici třetí třídy z centra Semil na Chuchelnu. Vůbec totiž nedokázal adekvátně zareagovat na to, že je tu provoz kvůli stavebním pracem řízen semaforem, a naboural do fabie, jejíž řidička zastavila na červenou. Fabie pak ještě narazila do před ní stojící octavie, která rovněž čekala na zelenou.

Jeho reakce byla pro všechny přítomné překvapivá, řidič ponechal auto na místě a utekl. Když ho kolegové asi o hodinu později podrobili dechové zkoušce, ukázala, že má v sobě 2,34 promile alkoholu. Nebylo zřejmé, kdy přesně požil, proto ho vyzvali, aby se podrobil odběru krve, na jehož základě by to bylo možné zjistit. Lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve se ale bez udání důvodu podrobit odmítl, proto mu nyní přinejmenším hrozí ve správním řízení vysoká pokuta, která se může vyšplhat až na 75 000 korun. V případě, že nashromáždíme důkazy o tom, že alkohol konzumoval před jízdou, bude se zodpovídat z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

19. 6. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

