Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidič zemřel v nemocnici
Tragická nehoda v Třebechovicích pod Orebem.
V úterý 7. října 2025, krátce před 18. hodinou, došlo na silnici I. třídy v Třebechovicích pod Orebem k vážné dopravní nehodě, která si vyžádala lidský život.
Podle dosavadních informací 28letý řidič vozu Škoda přejel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím nákladním vozidlem s návěsem. Po nehodě byl mladý muž letecky transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde bohužel svým těžkým zraněním podlehl.
U zemřelého byla nařízena soudní pitva. Řidič nákladního vozu se podrobil dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní.
Případ nadále vyšetřují kriminalisté z Hradce Králové, kteří se snaží objasnit příčiny a okolnosti této tragédie.
Policie žádá svědky nehody nebo řidiče, kteří mají ve svých vozidlech záznamové zařízení a mohli zaznamenat průběh nebo okolnosti nehody, aby se ozvali na linku 158. Každá informace může být klíčová. Děkujeme.
por. Pižlová Šárka, DiS.
8. 10. 2025, 9:00