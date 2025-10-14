Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidič za volantem nadýchal přes tři promile
Řidiči, který pod vlivem alkoholu vyjel s vozidlem do ulic Jablonce nad Nisou, policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu.
Dnes policisté z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou ve zkráceném přípravném řízení sdělili 44letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil během uplynulého víkendu v neděli večer. Tehdy byl totiž v Jablonci nad Nisou v ulici Růžová kontrolován policisty z oddělení hlídkové služby při řízení vozidla VW Golf. Provedenou dechovou zkouškou u něj policisté naměřili hodnotu alkoholu v dechu 3,07 promile. Podezřelý s naměřenou hodnotou souhlasil a lékařské vyšetření spojené s odběrem krve již nepožadoval. Nyní mu však za spáchání uvedeného přečinu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí