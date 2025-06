Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Řidič z místa zmizel

BRNO VENKOV: Policisté hledají také šoféra osobního automobilu Fiat Doblo.

Uprostřed noci z pátku na sobotu došlo poblíž Moravan k závažné dopravní nehodě. Osobní automobil Mercedes, který řídil zatím neznámý šofér, srazil chodce. Z vyšetřování na místě nehody vyplynulo, že tmavý Mercedes při průjezdu zatáčkou přejel do protisměru, kde po střetu s chodcem vjel do příkopu a následně skončil v poli. Řidič, aniž by zraněnému pětašedesátiletému muži poskytl pomoc, z místa nehody zmizel. Dopravní policisté, kteří nehodu vyšetřují, hledají případné svědky dopravní nehody. Při vyšetřování by mohli pomoci i informace o pohybu tmavého Mercedesu a jeho řidiči v době kolem půlnoci z pátku na sobotu. Cenné informace mohou poskytnout i záběry z palubních kamer projíždějících vozidel či bezpečnostních kamer. Ze zjištěných informací mohl hrát, především po nehodě, důležitou roli osobní automobil Fiat Doblo světlé barvy. Svědectví o jeho pohybu a především výpověď řidiče, by mohly policistům pomoci v objasnění okolností nehody.

Informace můžete sdělit policistům na tísňovou linku 158. Policie děkuje za spolupráci.

por. Bohumil Malášek, 24. června 2025

Související dokumenty řidič.mp3

Velikost souboru: 827,8 KB / formát MP3



vytisknout e-mailem