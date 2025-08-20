Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řidič výrazně nerespektoval rychlostní limit na D7
Na zadních sedačkách měl novorozeně a dvouleté dítě.
V uplynulých dnech se opět postoloprtští policisté z dálničního oddělení zaměřili na rychlostní hříšníky na dálnici D7 u průmyslové zóny Triangle. Na rovince, která svádí přimáčknout plyn o něco silněji, než obvykle, to není poprvé, co jsme se setkali s markantním překročením rychlosti. Z tohoto důvodu se s dohledem strážců zákona nad místním provozem budete moci setkat i nadále.
Rychlost DO.png Během zmíněného dohledu nad dodržováním maximální povolené rychlosti se ke hlídce, disponující laserovým přenosným radarem, přiřítil řidič Mercedesu S-Class společně s novorozenětem a dvouletým dítětem na zadních sedačkách, a to rychlostí téměř 200 km/h v místě, kde je dovolena maximální rychlost 130 km/h. Policisté toto vozidlo vyzvali k zastavení na bezpečném místě a během silniční kontroly s čtyřiatřicetiletým mužem cizí státní příslušnosti provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Dále dotyčnému sdělili, že přestupkového jednání, jehož se dopustil, nelze projednat na místě. Z tohoto důvodu sepsali oznámení o přestupku a na vozidlo uvalili kauci 20 tisíc korun, neboť by vymáhání uložené pokuty mohlo být spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě by nebylo vůbec možné. Uloženou finanční jistotu ihned zaplatil.
Ve výsledku měřící zařízení přestupci zaznamenalo rychlost 199 km/h. Ve správním řízení mu tedy hrozí pokuta až 25 000 korun, zákaz řízení až na 18 měsíců a 6 bodů do bodového systému.
20. srpna 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje