Řidič vyjel na kruhový objezd

Po dopravní nehodě byl řidič nákladní soupravy z místa převezen do nemocnice. 

Dopravní policisté vyjížděli dnes o půl osmé ráno k dopravní nehodě, ke které došlo na kruhovém objezdu v katastru obce Vitějovice, ve směru jízdy Husinec – Netolice. Z dopravní nehody je důvodně podezřelý řidič nákladního vozidla Mercedes-Benz Vito s přívěsem, který se neřídil pravidly silničního provozu, kdy nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze a stavu vozovky a dále si řádně nezajistil přepravovaný náklad, následkem čehož při příjezdu ke kruhovému objezdu nedobrzdil nákladní soupravu a pokračoval dál rovně, kde se čelně střetnul s dopravním zařízením a následně s celou jízdní soupravou vyjel na vyvýšenou středovou nástavbu kruhového objezdu. Při dopravní nehodě řidič utrpěl přesně nezjištěná zranění, se kterými byl převezen do nemocnice. Alkohol u řidiče vyloučila orientační dechová zkouška. Na přívěsu byla zjištěná propadlá technická kontrola. Hmotná škoda na vozidle Mercedes byla předběžně vyčíslena na 35 000 korun, na návěsu na 5 000 a na dopravním zařízení na 10 000 korun.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
2. března 2026

