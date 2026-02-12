Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řidič ve vysoké rychlosti ujížděl policejní hlídce
Nebezpečné pronásledování ujíždějícího řidiče skončilo havárií v poli
V úterý 20. ledna 2026 krátce po půl páté odpoledne přijali policisté oznámení o osobním vozidle, jehož řidič jede po komunikaci agresivně a na vozidle má umístěné registrační značky, které k němu nepatří. Policejní hlídky ihned začali po vozidle pátrat. Jedna z hlídek vozidlo odpovídající popisu krátce poté spatřila a za použití výstražného zvukového a světelného zařízení s nápisem „STOP POLICIE“ vyzvala řidiče k zastavení. Ten však na výzvy nereagoval a začal ujíždět směrem na Bukov a Skorotice. Policisté jej pronásledovali. Řidič následně zamířil z hlavní komunikace na polní cestu vedoucí směrem k obci Strážky. Na zledovatělé cestě v jednu chvíli ohrozil skupinu několika dětí, které vedly koně. Ty musely z cesty uskočit, aby nedošlo ke střetu. Vlivem riskantní jízdy došlo ke splašení koní a poškození ohradníků na přilehlých pozemcích. Pronásledování pokračovalo přes pole, kde se vozidlo po několika stech metrech otočilo a snažilo se vrátit zpět na hlavní silnici. Na zledovatělém povrchu však řidič nezvládl řízení, dostal smyk a narazil do stromů lemujících polní cestu. Posádka havarované vozidlo opustila a dala se na útěk přes pole směrem k obci Habrovice. Policisté okamžitě zahájili pátrání po osádce vozidla. Jednoho z podezřelých se jim podařilo krátce poté zadržet na poli mezi obcemi Strážky a Habrovice. Další osoby byly zajištěny ve spolupráci s ostatními hlídkami.
Během zákroku nebyl nikdo z účastníků zraněn. Případ si převzali dopravní policisté k dalšímu šetření. Řidič je podezřelý z několika přestupků, mimo jiné z neuposlechnutí výzvy úřední osoby a z ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Další okolnosti případu jsou předmětem prověřování. Případ může být rovněž překvalifikován na trestný čin Obecného ohrožení.
Apelujeme na řidiče, aby respektovali výzvy k zastavení. Riskantní jízda a snaha o únik může mít tragické následky nejen pro samotného řidiče, ale i pro zcela nevinné osoby v jeho okolí.
Ústí nad Labem 12.2.2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje