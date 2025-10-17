Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Řidič ve Volyni nadýchal přes dvě promile

Za volant usedl opilý a navzdory zákazu řízení. 

Policisté z obvodního oddělení Volyně ve čtvrtek 16. října 2025 po 8 hodině ranní kontrolovali sedmatřicetiletého muže, který usedl za volant osobního automobilu pod vlivem alkoholu a navíc s uloženým zákazem řízení motorových vozidel.

Muž jel z obce Předslavice do Volyně a zpět, když ho zastavila policejní hlídka. Při silniční kontrole policisté provedli dechovou zkoušku, která ukázala 2,02 promile alkoholu v dechu. Dalším šetřením policisté zjistili, že muž má pravomocným trestním příkazem Okresního soudu Plzeň-jih uložen trest zákazu činnosti spočívající právě v zákazu řízení motorových vozidel.

Řidič si tak vyslechl podezření ze spáchání hned dvou trestných činů – ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
17. října 2025

