Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič terénního vozidla naboural na I/35 do houkající sanity záchranky

LIBERECKO - Nehoda se naštěstí obešla bez zranění a pacient po přeložení do jiné sanity docestoval úspěšně do nemocnice.

V úterý 10 .června kolem 15.50 projížděl v levém jízdním pruhu po silnici I/35 ve směru od Turnova na Liberec třiatřicetiletý řidič v motorovém vozidle tovární značky RAM RAM. Po vyjetí z pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost jízdy aktuálnímu dění na silnici a zezadu naboural do houkající a rozblikané sanity Zdravotnické záchranné služby z Hradce Králové , která právě přejížděla z pravého do levého pruhu. V té době převážela pacienta z nemocnice na Královéhradecku do Krajské nemocnice v Liberci. Nehoda si naštěstí nevyžádala žádné zranění a zdravotníci pacienta přeložili do sanity libereckých kolegů. Hmotnou škodu jsme na místě odhadli na nejméně 50 000 korun.

Řidiči jezděte tak, abyste měli vždy ještě dostatek času na adekvátní reakci při náhlé změně situace v silničním provozu. Sledujte dění kolem sebe a udržujte mezi vozidly dostatečný odstup.

12. 6. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem