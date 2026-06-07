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Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Řidič SUV po nehodě odjel

Policisté hledají řidiče černého SUV, který nedal přednost cyklistovy a ten havaroval a utrpěl zranění. 

Ve čtvrtek 28. května v šestnáct hodin a patnáct minut jsme přijali oznámení o dopravní nehodě v Praze 20 v ulici Ve Žlíbku. Dosud nezjištěný řidič s černým vozidlem SUV při odbočování vlevo k nepojmenované ulici do areálu skladovací společnosti nedal přednost v jízdě cyklistovi, který do uvedené křižovatky přijel v protisměru u ulice Mezi Úvozy. Cyklista na vzniklou situaci zareagoval prudkým bržděním, aby zabránil střetu s nezjištěným vozidlem. Při brždění však havaroval, upadl na zem a způsobil si poranění. Devětačtyřicetiletý muž utrpěl zlomeninu na horní končetině a další drobnější poranění.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti.
Policisté v souvislosti s touto nehodou a z důvodu jejího objasnění prosí veřejnost o pomoc. V případě, že někdo viděl průběh dopravní nehody, a to co jí předcházelo, nebo má kamerové záznamy z vozidla, kde je děj nehody a okamžiky před ní zachyceny, prosím neprodleně kontaktujte linku 158. Jakékoliv informace či záznamy nám mohou pomoci při objasnění nehody.
mjr. Eva Kropáčová
7.6.2026

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