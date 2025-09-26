Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Řidič srazil ženu a z místa nehody ujel
Muž je podezřelý ze dvou trestných činů.
Ve čtvrtek 25. září po desáté hodině dopoledne přijali policisté oznámení o dopravní nehodě, ke které došlo v obci Habrek na Havlíčkobrodsku. Řidič jedoucí ve směru od Ledče nad Sázavou s osobním vozidlem Škoda Fabia při objíždění stojícího osobního vozidla u pravého okraje komunikace narazil do devětadvacetileté ženy, která stála u odstaveného vozidla. Po střetu byla žena i vozidlo odraženo. Řidič osobního vozidla po střetu na místě dopravní nehody nezastavil a ujel. Zraněné ženě přivolaly a poskytly pomoc osoby v okolí. Žena utrpěla vážná zranění, se kterými byla převezena do pražské nemocnice. Policisté místo nehody ohledali a zadokumentovali. Po vozidle a jeho řidiči začali intenzivně pátrat. V odpoledních hodinách se jim podařilo vozidlo v obci nedaleko Ledče nad Sázavou vypátrat. Provedli také šetření k řidiči, kterého se policistům podařilo ztotožnit, a muž se k dopravní nehodě doznal. U muže byla provedena dodatečná dechová zkouška s negativním výsledkem. Test na přítomnost jiných návykových látek byl negativní. Policisté muži zadrželi řidičský průkaz. Třiasedmdesátiletý muž je podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, a to těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
