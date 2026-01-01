Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Řidič se zachránil na střeše auta
Středeční dopoledne přineslo hned tři neobvyklé zásahy složek IZS.
Hodně neobvyklé případy řešili během středečního dopoledne jihomoravští policisté. Po ránu spěchala policejní hlídka v Blansku do Gelhornovy ulice. V říčce Punkvě tam skončil osobní automobil Škoda Octavia. Dvacetiletý řidič pravděpodobně v důsledku vysoké rychlosti dostal smyk a po několika nárazech do zábradlí skončil v korytu říčky Punkvy. Po havárii strávil několik dlouhých minut v chladných vodách, naštěstí se zranil jen lehce a získal útočiště na střeše vozidla. Za pomoci přivolaných hasičů dostal do bezpečí. Řidič měl negativní dechovou zkoušku na alkohol.
K další neobvyklé nehodě byli policisté po deváté hodině přivoláni do Grmelovy ulice v Brně. Tam se při úklidových pracích na chodníku propadl do pravděpodobně staré výtahové šachty zametací stroj. Přitom se jeho řidič lehce zranil. Příčiny a okolnosti propadení se stroje do několikametrové hloubky vyšetřují policisté.
Asi o hodinu později mířila policejní hlídka do lesa poblíž obce Litostrov na Rosicku. Tam došlo při pracovní činnosti k havárii těžkého lesního stroje. Ten blokoval komunikaci spojující Rosice s Litostrovem. Při havárii se řidič harvestoru nezranil a měl negativní dechovou zkoušku na alkohol.
por. Bohumil Malášek, 25. února 2026