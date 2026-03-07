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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič s vozidlem nedal přednost cyklistovi

Při odbočování vlevo řidič nedal přednost cyklistovi. Toho po střetu s vozidlem a pádu na vozovku z místa do nemocnice transportoval vrtulník. 

Včera krátce před polednem se stala dopravní nehoda na silnici třetí třídy v Janově nad Nisou. Řidič s vozidlem Toyota Proace City při odbočování vlevo nedal přednost v jízdě protijedoucímu cyklistovi na jízdním kole. Cyklista na tento odbočující vůz zareagoval tím, že prudce zabrzdil, přepadl přes řídítka a jízdním kolem narazil do vozidla. Zraněný cyklista byl následně leteckou záchrannou službou transportován do liberecké nemocnice. Charakter jeho zranění a doba léčení jsou předmětem probíhajícího šetření. Ke zranění dalších osob nedošlo. Alkohol u řidiče i cyklisty policisté vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou.


3. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

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1 DN Janov nad Nisou (1)

1 DN Janov nad Nisou (1) 

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2 DN Janov nad Nisou (2)

2 DN Janov nad Nisou (2) 

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3 DN Janov nad Nisou (3)

3 DN Janov nad Nisou (3) 

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4 DN Janov nad Nisou (4)

4 DN Janov nad Nisou (4) 

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5 DN Janov nad Nisou (5)

5 DN Janov nad Nisou (5) 

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