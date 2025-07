Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Řidič s proraženými pneumatikami nadýchal přes 1,7 promile

ÚSTECKO - Mladík se svým vozidlem byl v temné noci nepřeslechnutelný

V ranních hodinách přibližně kolem 3. hodiny si policejní hlídka v Petrovické ulici v Ústí nad Labem všimla vozidla Volvo S60, které se ze tmy náhle vynořilo za doprovodu třeskutého zvuku. Policisté vozidlo zastavili a při následné kontrole zjistili, že má proražené obě přední pneumatiky. Za volantem seděl mladý řidič, který uvedl, že jede z Prahy a na kruhovém objezdu u Libouchce nezvládl řízení a přes kruhový objezd to vzal rovně, přičemž si poškodil přední pneumatiky. Na dotaz, proč s vozidlem i přes zjevné poškození pokračoval dál, řekl, že si myslel, že „to do Prahy dojede“. Policisté se řidiče rovněž dotázali, zda před jízdou požil alkohol či jiné návykové látky. Mladík užití alkoholu popřel, ovšem dechová zkouška ukázala opak – přístroj naměřil hodnotu 1,7 promile. Orientační test na přítomnost drog byl negativní. Policisté muži zakázali další jízdu, na místě ho zadrželi a převezli do policejní cely. V současnosti je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz řízení motorových vozidel.

Ústí nad Labem 16. července 2025

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

