Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidič s 2,4 promile nezvládl elektrický motocykl
Bez přilby, bez řidičáku, bez pojištění.
Dne 23. února 2026 krátce před 23. hodinou došlo v Hradci Králové v ulici Mrštíkova k nehodě elektrického motocyklu. Jeho řidič (55letý muž) při jízdě směrem k ulici Brněnská nezvládl ovládání stroje, ztratil nad ním kontrolu a upadl na vozovku.
Hlídka pohotovostního a eskortního oddělení provedla na místě dechovou zkoušku, která potvrdila silnou opilost – obě měření ukázala více než 2,4 promile alkoholu. Řidič nepožadoval lékařský odběr krve a nebyl k němu ani vyzván. Při pádu utrpěl lehká zranění a byl převezen sanitkou do nemocnice k ošetření. Nikdo další zraněn nebyl.
Při následném šetření policisté zjistili, že řidič neměl při jízdě nasazenou ochrannou přilbu. Kontrolou v evidencích se dále ukázalo, že není držitelem žádného řidičského oprávnění. Motocykl nebyl registrován v systému silničních vozidel a nebylo k němu sjednáno ani povinné ručení. Škoda na stroji byla odhadnuta přibližně na 10 tisíc korun.
por. Bc. Martina Jandová
25.2.2026