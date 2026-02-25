Policie České republiky  

Řidič s 2,4 promile nezvládl elektrický motocykl

Bez přilby, bez řidičáku, bez pojištění. 

Dne 23. února 2026 krátce před 23. hodinou došlo v Hradci Králové v ulici Mrštíkova k nehodě elektrického motocyklu. Jeho řidič (55letý muž) při jízdě směrem k ulici Brněnská nezvládl ovládání stroje, ztratil nad ním kontrolu a upadl na vozovku.DN

Hlídka pohotovostního a eskortního oddělení provedla na místě dechovou zkoušku, která potvrdila silnou opilost – obě měření ukázala více než 2,4 promile alkoholu. Řidič nepožadoval lékařský odběr krve a nebyl k němu ani vyzván. Při pádu utrpěl lehká zranění a byl převezen sanitkou do nemocnice k ošetření. Nikdo další zraněn nebyl.

Při následném šetření policisté zjistili, že řidič neměl při jízdě nasazenou ochrannou přilbu. Kontrolou v evidencích se dále ukázalo, že není držitelem žádného řidičského oprávnění. Motocykl nebyl registrován v systému silničních vozidel a nebylo k němu sjednáno ani povinné ručení. Škoda na stroji byla odhadnuta přibližně na 10 tisíc korun.

por. Bc. Martina Jandová
25.2.2026

