Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Řidič Range Rover používal modrý maják
Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov se obracejí s prosbou o pomoc na řidiče jedoucí včera po dálnici D1.
Policisté z dálničního oddělení Velký Beranov řeší od včerejšího poledne neobvyklý případ dopravního přestupku a v této souvislosti se obracejí na řidiče, kteří by mohli k události poskytnout svědectví a záznamy z palubních kamer svých vozidel. Tři řidiči včera po poledni postupně na linku 158 oznámili, že po dálnici D1 ve směru jízdy na Brno jede osobní vozidlo Range Rover Sport černé barvy a za předním sklem má umístěný modrý maják, který je v činnosti, a řidič vozidla si tímto způsobem vynucuje volný průjezd po dálnici a nebezpečně předjíždí kolonu vozidel.
„Proto se obracíme na řidiče, kteří včera, tedy ve středu 20. srpna v době od 12:00 do 12:30 hodin, projížděli po dálnici D1 v obou směrech a zaregistrovali průjezd černého osobního vozidla Range Rover Sport a mají ve vozidle palubní kameru, aby kontaktovali linku 158 nebo přímo službu konající policisty dálničního oddělení Velký Beranov na lince 974 262 751. Jde nám především o řidiče, kteří v tu dobu jeli ve směru na Brno, a černé vozidlo je předjíždělo s blikajícím modrým majákem. Pomoci nám mohou ale také řidiči, kteří jeli ve stejnou dobu směrem na Prahu a vozidlo s majákem mohli spatřit při míjení v protisměrném jízdním pásu,“ uvedl npor. Bc. Jiří Chvátal, zástupce vedoucího dálničního oddělení Velký Beranov.
První volání přijali v 12:18 hodin policisté na linku 158 ve Středočeském kraji, protože toto vozidlo aktuálně projíždělo úsekem dálnice kolem 65. kilometru směr Brno. Oznamovateli přišlo chování řidiče zvláštní a policistům uvedl kromě podrobného popisu vozidla také část české registrační značky. Během dalších několika minut jsme přijali další dvě oznámení. Mezi oznamovateli byl také příslušník Policie České republiky. Z těchto oznámení opět vyplývalo, že řidič černého vozidla používá modrý maják a rychlou jízdou si vynucuje průjezd. Z těchto oznámení už policisté znali celou registrační značku vozidla a mohli tak zjistit jeho provozovatele.
Informace k vozidlu předal službu konající policista dozorčí služby dálničního oddělení všem hlídkám, které se pohybovaly v daném úseku. Policejní hlídka dálninčího oddělení vozidlo kolem půl jedné zaregistrovala na 104. kilometru, kde jeho řidič sjel z dálnice. V obci Petrovice vozidlo policisté ve 12:35 hodin zastavili k provedení silniční kontroly. Kontrolou policisté zjistili, že vozidlo řídí čtyřiačtyřicetiletý muž, který jakékoliv porušení zákona a používání modrého majáku odmítl a s policisty jednal velmi arogantně. Jen pro dokreslení lze uvést, že tento řidič má v kartě řidiče celkem devatenáct záznamů za nejrůznější dopravní přestupky, a v minulosti měl vysloveno také devět zákazů řízení.
Zákon o silničním provozu stanovuje, že neoprávněné užití nebo napodobení zvláštního výstražného světla je přestupkem, za který ve správním řízení hrozí pokuta od 7 000 korun do 25 000 korun a zákaz řízení na dobu 4 až 6 měsíců. Tento přestupek nelze projednat na místě. Policisté proto případ zadokumentují a odevzdají k projednání do správního řízení místně příslušnému správním orgánu.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
21. srpen 2025