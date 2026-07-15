Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidič při otvírání dveří přehlédl cyklistku
Žena šlapkou zavadila o hranu dveří a následně přeletěla přes řidítka. Od fatálního zranění ji zachránila cyklistická přilba.
V pondělí před 18. hodinou projížděla 75letá cyklistka na elektrokole ulicí Československé armády v České Lípě ve směru od vlakového nádraží do centra, když řidič zaparkovaného vozidla náhle otevřel dveře. On trvrdí, že právě z auta vystupoval, a podle cyklistky do něj nastupoval. Tak jako tak si měl dát pozor v obou situacích, a za nehodu nese plnou zodpovědnost.
Poté, co žena zavadila šlapkou kola o hranu dveří, přeletěla přes řidítka a spadla na silnici přímo na hlavu. Bylo obrovské štěstí, že si ji chránila cyklistickou přilbou. I přesto utrpěla dvě tržné rány na čele. Kromě toho má natržený prst a modřiny po celém těle. Z místa nehody ji na ošetření do nemocnice odvezla sanitka. Orientační dechová zkouška obou účastníků nehody ukázala, že pod vlivem alkoholu nebyli.
Řidičům při otevírání dveří doporučujeme, aby k tomu používali vzdálenější, tedy pravou ruku. To jim vytočí trup a umožní pohled do vnitřního i vnějšího zpětného zrcátka a také přes rameno. Levá ruka u spolujezdce funguje na stejném principu.
15. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková