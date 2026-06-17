Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidič převrátil nákladní vůz na bok
Nezvládl průjezd zatáčkou.
Dnes kolem 11. hodiny projížděl řidič nákladního vozidla tovární značky Volvo se sklápěcí korbou z Košťálova na Jilemnici, když v katastru Košťálova na mostě vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou. Auto plně naložené štěrkem následně položil na bok. Náklad se naštěstí vysypal mimo silnici a dopravu tak bylo možné řídit kyvadlově s vyjímkou zhruba třicetiminutového úplného uzavření komunikace. Dopravní omezení trvalo přibližně dvě hodiny. Hmotnou škodu jsme na místě odhadli na nejméně 1,5 milionu korun. Nehodová událost se obešla bez zranění.
17. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková