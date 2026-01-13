Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Řidič přejel do protisměru a postupně narazil do dvou vozidel

Na Semilsku řidič s nákladním vozem přejel do protisměru, kde v té době jela za sebou dvě osobní vozidla. Při střetu s nimi bylo na místě pět zraněných osob. 

5 DN Bezděčín (2).JPGVčera v noci deset minut před dvaadvacátou hodinou se stala dopravní nehoda na silnici první třídy č. 35 v katastru obce Hnanice pod Troskami. Řidič s nákladním vozem Renault Master jel ve směru na Ktovou, kde vyjel do protisměru a postupně narazil do dvou za sebou jedoucích osobních vozidel Škoda Octavia a Škoda Scala. Škoda Octavia byla ještě po uvedeném střetu s nákladním vozidlem odražena mimo vozovku do dřevěného oplocení u přilehlého domu. Alkohol policisté u všech tří řidičů vyloučili provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky.

Při této dopravní nehodě bylo zraněno celkem pět osob, které posádky zdravotnické záchranné služby převezly do nemocnic v Jičíně a Turnově. Jednalo se o všechny tři řidiče a spolujezdce ze Škody Octavie i nákladního vozidla. Charakter jejich zranění a doby léčení jsou předmětem probíhajícího šetření.

Veškeré okolnosti celé události i nadále šetří policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech.


13. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

1 DN Hnanice pod Troskami (1)

1 DN Hnanice pod Troskami (1) 

2 DN Hnanice pod Troskami (2)

2 DN Hnanice pod Troskami (2) 

3 DN Hnanice pod Troskami (3)

3 DN Hnanice pod Troskami (3) 

