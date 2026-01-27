Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidič pod vlivem alkoholu způsobil nehodu a z místa ujel
Řídil navzdory platnému zákazu řízení.
Dne 26. ledna 2026 v 15:40 hodin došlo v Hradci Králové, v ulici Náhon na křižovatce s ulicemi Štefcova a Jandova, k dopravní nehodě dvou osobních vozidel.
Řidič (29 let) osobního vozidla Škoda Octavia, jedoucí po ulici Náhon, na křižovatce s ulicí Štefcova dle prvotního šetření nedodržel bezpečnou vzdálenost a zezadu narazil do před ním zastavujícího vozidla Audi A6. Řidič vozidla Audi A6 zastavoval z důvodu odbočování vpravo, přičemž dával přednost chodci přecházejícímu po přechodu pro chodce.
Po dopravní nehodě oba řidiči na místě zastavili a vystoupili z vozidel. Po krátké komunikaci však řidič vozidla Škoda Octavia znovu nastoupil do vozidla a z místa nehody odjel, aniž by splnil povinnosti, které mu ukládá zákon. Řidič vozidla Audi A6 následně událost oznámil na tísňovou linku.
Na základě oznámení bylo vyhlášeno pátrání po vozidle Škoda Octavia, které bylo krátce poté zpozorováno hlídkou obvodního oddělení Hradec Králové 3. Policisté vozidlo zastavili a u 29letého řidiče provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní. První dechová zkouška provedená vykázala hodnotu 2,33 promile alkoholu, druhá zkouška pak 2,29 promile alkoholu.
U řidiče vozidla Audi A6 byla dechová zkouška provedena hlídkou pohotovostního a eskortního oddělení Policie ČR Hradec Králové s negativním výsledkem.
Následnou lustrací bylo zjištěno, že řidič vozidla Škoda Octavia má platný zákaz řízení motorových vozidel. Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo ke zranění osob. Hmotná škoda byla vyčíslena přibližně na 20 000 Kč u vozidla Škoda Octavia a na 100 000 Kč u vozidla Audi A6.
Příčiny a okolnosti této dopravní nehody prověřují hradečtí dopravní policisté.
Alkohol za volantem vždy výrazně zvyšuje riziko nehody a ohrožuje nejen samotného řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Ujetí z místa nehody nic nevyřeší – naopak situaci jen zhorší a přidělá další problémy. Policie proto apeluje na všechny řidiče, aby usedali za volant pouze střízliví a v případě nehody vždy splnili své povinnosti. Jedině zodpovědné chování může předejít zbytečným tragédiím.
por. Bc. Martina Jandová
27.1.2026