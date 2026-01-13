Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidič pod vlivem alkoholu přišel o auto i řidičský průkaz
Policisté zastavili v Jaroměři muže s více než 1,5 promile alkoholu v dechu, opakovaně.
Policisté zastavili v Jaroměři muže s více než 1,5 promile alkoholu v dechu. Nešlo přitom o první případ – stejný řidič byl pod vlivem alkoholu přistižen už o den dříve.
Policisté z dálničního oddělení Střítež ve čtvrtek 8. ledna 2026 krátce po půl deváté ráno zastavili 55letého řidiče osobního vozidla Dacia Sandero, který vyjížděl z ulice Na Cihelnách na hlavní silnici I/37. Po spatření hlídky se muž pokusil zacouvat zpět, což neuniklo pozornosti zasahujících policistů.
Při kontrole byl řidič vyzván k provedení dechové zkoušky na alkohol. Analyzátor naměřil nejprve hodnotu 1,42 ‰ a o šest minut později 1,51‰ alkoholu v dechu. Muž se k požití alkoholu doznal – uvedl, že krátce před jízdou vypil přibližně 0,25 litru vodky. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz. Následně byl zadržen a eskortován na služebnu v Jaroměři, kde byl případ předán k dalším procesním úkonům.
Stejný muž byl přistižen už o den dříve. Dne 7. ledna 2026, tedy pouhých 24 hodin před druhou kontrolou, zastavila stejná hlídka dálniční policie v Jaroměři-Josefově na náměstí Boženy Němcové totožného řidiče ve stejném vozidle. Dechová zkouška tehdy ukázala ještě vyšší hodnoty – nejprve 1,89 ‰ a při opakování 1,98 ‰ alkoholu v dechu. Řidič se doznal, že před jízdou vypil dvě půllitrová piva a opět 0,25 litru vodky. Ani v jednom případě nepožádal o lékařské vyšetření.
Po druhé kontrole byl zadržen, umístěn do cely předběžného zadržení a po vystřízlivění mu bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Trestní řízení vede obvodní oddělení Jaroměř. Jaroměřští policisté ho mimo jiné vyzvali k vydání vozidla, čemuž vyhověl.
Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až jeden rok odnětí svobody, zákaz řízení a peněžitý trest.
por. Karolína Macháčková
13.1.2026