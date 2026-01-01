Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Řidič po nebezpečném předjíždění na silnici mezi Děčínem a Českou Kamenicí vypátrán
Dopravní policisté zasáhli na základě podnětu ze sociálních sítí.
Na základě zveřejněného videa na sociálních sítích, na kterém bylo zachyceno nebezpečné předjíždění na silnici mezi Děčínem a Českou Kamenicí, jsme se případem začali neprodleně zabývat.
Událost jsme šetřili jako podezření ze spáchání přestupku podle zákona o silničním provozu a současně jsme pátrali po totožnosti řidiče vozidla. Děčínským dopravním policistům se podařilo řidiče vypátrat. Jeho protiprávní jednání bylo vyřešeno uložením pokuty a provedením záznamu příslušného počtu bodů do bodového hodnocení řidičů vedeného v registru řidičů.
Upozornění:
Předjíždění patří mezi nejrizikovější manévry v silničním provozu. Řidič při předjíždění nesmí ohrozit ani omezit řidiče vozidla, které předjíždí. Současně nesmí ohrozit ani omezit protijedoucí řidiče ani ohrozit jiné účastníky silničního provozu. Musí mít dostatečný rozhled na vzdálenost nezbytnou k bezpečnému dokončení předjížděcího manévru. Při předjíždění řidič vybočuje ze směru své jízdy, a je proto povinen dávat včas a zřetelně znamení o změně směru jízdy. Na tuto povinnost řidiči často zapomínají.
Zákon současně stanoví místa, kde je předjíždění zakázáno. Jedná se například o přechod pro chodce a bezprostředně před ním, železniční přejezd a v těsné blízkosti před ním či další úseky, kde by takový manévr mohl zásadně ohrozit bezpečnost provozu.
Každé riskantní předjíždění může mít fatální následky nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu. Apelujeme na všechny řidiče, aby dodržovali pravidla silničního provozu, plně se věnovali řízení a chovali se ohleduplně a zodpovědně. Bezpečnost na silnicích je společnou odpovědností nás všech.
Děčín 11. února 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje