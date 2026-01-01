Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Řidič po nárazu do sloupu měl utéci
Policisté hledají důležitého svědka nehody. [VIDEO]
Dopravní policisté se obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při objasnění dopravní nehody, ke které došlo v Hodoníně. Událost se stala předposlední dubnovou sobotu krátce před půl pátou ráno na ulici Velkomoravská. Dosud neznámý řidič osobního vozidla zde narazil do sloupu elektrického vedení, které při střetu poškodil a zkratoval. Před příjezdem policejní hlídky měl údajný viník z místa nehody odejít. To ostatně policistům tvrdil muž, který u havarovaného vozidla zůstal a označil se za spolujezdce. Policisté přesto u něj následně provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl pozitivní. Přístroj ukázal hodnotu přesahující dvě promile alkoholu v dechu.
V souvislosti s vyšetřováním dopravní nehody potřebují dopravní policisté hovořit s důležitým svědkem (zelené kolečko), který krátce před nehodou vyšel z místního nočního podniku a mohl by přispět k objasnění okolností celé události. Pokud svědka na pořízeném záznamu poznáváte nebo máte k této osobě jakékoli informace, obraťte se prosím na tísňovou linku 158. Stejným způsobem se může přihlásit i samotný svědek. Zároveň se policisté obracejí i na další osoby, které by mohly poskytnout jakékoli relevantní informace vedoucí k objasnění nehody.
Alkohol a jiné návykové látky za volant nepatří. Výrazně snižují schopnost soustředění, zpomalují reakce a negativně ovlivňují úsudek řidiče. Riziko vážné dopravní nehody se pod jejich vlivem několikanásobně zvyšuje a následky bývají často tragické nejen pro samotného řidiče, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.
Od začátku letošního roku do konce dubna evidovali jihomoravští policisté celkem 116 dopravních nehod, při kterých hrál roli alkohol nebo drogy. Ve 104 případech byl u řidičů zjištěn alkohol, ve dvanácti případech jiné návykové látky. Při těchto nehodách utrpělo zranění celkem 69 osob, naštěstí si žádná z nich nevyžádala lidský život. Tři řidiči se po nehodě navíc odmítli podrobit dechové zkoušce nebo testu na drogy.
Policisté proto znovu apelují na všechny účastníky silničního provozu, aby za volant usedali vždy střízliví a chovali se zodpovědně.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 15. května 2026.