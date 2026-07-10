Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řidič osobního automobilu byl pod vlivem návykových látek
Policisté cítili z vozidla silný zápach marihuany, řidič měl u sebe několik plných nádob.
Policisté z oddělení hlídkové služby prováděli ve středu 8. července silniční kontrolu v Hluboké nad Vltavou. V Mánesově ulici zastavili řidiče (nar. 1999) vozidla značky Fiat. Policisté řidiči provedli orientačnímu testu ke zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek s pozitivním výsledkem. Řidič byl ovlivněn THC a amfetaminem/metamfetaminem. Policisté se jej následně zeptali, zda u sebe přechovává nějaké návykové látky. Ten na jejich výzvu reagoval a ze svého batohu vyndal a odevzdal jim skleněnou nádobu obsahující sušinu rostlinného původu. Z automobilu však policisté cítili velmi silný zápach marihuany, proto přistoupili k prohlídce vozidla a nalezli další dvě skleněné nádoby obsahující sušinu rostliny. Řidič policistům řekl, že se jedná o marihuanu. Jednalo se o více než 50 gramů. Případ si převzali policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou, kteří muže podezřívají z trestného činu nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
10. července 2026