Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Řidič Octávie policistům ujížděl
Jeho zběsilá jízda začala v Pardubickém kraji a skončila u Kutné Hory
Byl páteční večer dne 19. září, konkrétně asi 21:30 hodin, když pardubičtí kolegové přijali na linku tísňového volání 158 hovor od muže, kterého měl v obci Seč za jízdy nabourat jiný řidič a z místa ujet.
Poškozený policistům nahlásil, že ho nejprve přes plnou čáru předjížděl řidič osobního vozidla Škoda a při tomto manévru ho naboural. Místo toho, aby řidič vozidla zastavil a s poškozeným celou situaci řádně vyřešil a sepsal záznam o dopravní nehodě, tak z místa začal ujíždět. Poškozený muž se za ním vydal a přitom zavolal na tísňovou linku, kde vše nahlásil policistům a informoval o tom, že vozidlo pronásleduje a mohl tak policistům předávat aktuální informace o trase kudy jedou.
Operační důstojník pak na místo vyslal hlídku, která se do pronásledování zapojila. Postupně se zapojilo několik policejních hlídek, protože vozidlo ujíždělo z Pardubického kraje do kraje Středočeského. Ani na policejní vozidla a na výzvy k zastavení 45letý řidič vozidla Škoda Octavia nereagoval a v ujíždění pokračoval dál, a to až do Kutné Hory. Policisté použili i zastavovací pás, aby zběsilou jízdu řidiče zastavili, ten si ho ale všimnul a vyhnul se mu a v jízdě pokračoval dál. Vše skončilo až o chvíli později, kdy řidič prorazil bránu areálu, kde ještě chvíli kličkoval, naboural další vozidlo a následně mu už nezbylo nic jiného než zastavit, protože už nebylo kam ujet. Poté, co muž zastavil, byl ze strany policistů z kutnohorské prvosledové hlídky, za použití donucovacích prostředků, hrozby namířené střelné zbraně, zajištěn. Když ho policisté na místě vyzvali, aby se podrobil testu na alkohol a jiné návykové látky, tak obojí odmítl a následně odmítl i odběr biologického materiálu v nemocnici. Policisté proto muže převezli na policejní služebnu k podání vysvětlení, kde muž odmítl k celé věci jakkoliv vypovídat. Je tedy možné, že byl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, a proto od dopravní nehody ujel. Policisté mu proto na místě zadrželi řidičský průkaz.
Muž se během jízdy dopustil hned několika přestupků, kdy nezastavil u dopravní nehody, nerespektoval výzvy k zastavení ze strany policistů a odmítl se na výzvu policistů podrobit vyšetření, zda za jízdy nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, proto bude jeho jednání řešeno příslušným správním orgánem.
3. října 2025