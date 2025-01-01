Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Řidič obviněn z obecného ohrožení
Řidiči, který měl v Havířově svou zběsilou jízdou ohrozit chodce i řidiče, hrozí až osm let za mřížemi
V pondělí 4. srpna 2025 v Havířově chtěli policisté oddělení hlídkové služby zastavit ke kontrole řidiče rychle jedoucího osobního vozidla. Ten ovšem na zákonnou výzvu nereagoval, zrychlil a pokračoval v jízdě. Automobil svou jízdou ohrožoval všechny účastníky silničního provozu. V jednu chvíli přejel do levého protisměrného pruhu, na křižovatce ulic Ostravská, Požárnická a U Skleníků nerespektoval červenou světelnou signalizaci, nebezpečným způsobem projel úzkou uličkou mezi řidiči dávajícími přednost před vjezdem na kruhový objezd a ohrozil chodce přecházející přes přechod pro chodce. Zběsilá jízda vozidla, která měla místy dosahovat rychlosti až 140 km v hodině, byla ukončena nárazem do osobního automobilu, kterému na kruhovém objezdu nedal přednost.
Poté si měl řidič (29 let) vyměnit místo se spolujezdcem (27 let), ovšem ten následně policistům uvedl, že auto neřídil. Oba muži se podrobili dechové zkoušce na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem. Test na přítomnost návykových látek starší z mužů odmítl a u mladšího vyšel pozitivně.
Devětadvacetiletého muže, který měl automobil řídit, komisař 3. oddělení obecné kriminality obvinil ze spáchání zločinu obecné ohrožení. Jelikož v minulosti již několikrát odsouzený muž měl soudem uložený zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel do ledna 2028, obvinil jej také ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let. V současnosti je obviněný muž ve vězení, kde si odpykává trest za předchozí trestnou činnost.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 11. 11. 2025