Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Řidič nereagoval na výzvy k zastavení
Při ujíždění poškodil dvě policejní vozidla, soud ho poslal do vazby.
Tachovští kriminalisté se zabývají případem, ke kterému došlo v uplynulém víkendu. Devatenáctiletý muž jel s vozidlem tovární značky Volkswagen od Mariánských Lázní, kdy jej z důvodu silniční kontroly zastavovali mariánskolázeňští policisté. Řidič však na výzvy k zastavení nereagoval a začal hlídce ujíždět směrem k obci Chodová Planá. Svou nebezpečnou a agresivní jízdu neukončil, ačkoliv s ním ve vozidle cestovala 22letá spolujezdkyně. Jelikož řidič nereagoval na světelnou výzvu k zastavení ani na slovní výzvu dávanou prostřednictvím reproduktoru, do jeho pronásledování se zapojila také hlídka obvodního oddělení Tachov. Při pokusu o újezd poškodil řidič vozidla Volkswagen oba policejní automobily. Po nárazu po tachovského služebního vozidla, které použili policisté jako zátaras, ztratil kontrolu nad řízením a sjel do silničního příkopu, kde ho policisté zadrželi.
Při šetření celé události policisté zjistili, že řidič má vysloven trest zákaz řízení motorových vozidel. Provedená dechová zkouška byla negativní, test na zjištění jiných návykových látek v těle byl však pozitivní na látku amfetamin. Řidič se následně podrobil lékařskému vyšetření a odběru biologického materiálu. Vše se obešlo bez zranění policistů, spolujezdkyně i zadrženého muže, který strávil noc v policejní cele. Způsobené dopravní nehody jsou v kompetenci dopravního inspektorátu a policejní komisař následně zahájil trestní stíhání zadrženého pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Jelikož se jedná o opakovaný delikt, podal policejní komisař státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. Kriminalisté se dále budou dále zabývat také mírou jeho ovlivnění návykovou látkou při řízení vozidla.
por. Bc. Iva Vršecká