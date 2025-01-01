Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Řidič náraz nepřežil
Třiatřicetiletý řidič dodávky se pravděpodobně nevěnoval řízení.
Tragicky skončila odpolední dopravní nehoda na dálnici D2 poblíž Velkých Němčic. Třiatřicetiletý řidič dodávky Mercedes se pravděpodobně nevěnoval řízení a zezadu narazil do kamiónu, který zastavil ve vznikající koloně. Řidič dodávky srážku nepřežil. Dálnice byla ve směru na Brno po dobu vyšetřování nehody neprůjezdná. Objízdná trasa z exitu Hustopeče po komunikaci 425 byla přetížená, tvořily se pomalu jedoucí kolony. Velmi podobná nehoda se stala na stejné komunikaci ve stejném směru po deváté hodině. Jedenatřicetiletý řidič dodávky Iveco se poblíž Staroviček nevěnoval řízení a narazil zezadu do kamiónu stojícího v koloně. Záchranáři jej po ošetření na místě řevezli do nemocnice. Dálnice byla skoro dvě hodiny neprůjezdná.
por. Bohumil Malášek, 9. prosince 2025