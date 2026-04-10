Řidič nadýchal bezmála dvě promile
Velikonoční neděle tak pro něho skončila trestním řízením.
Do dopravně bezpečnostní akce se o Velikonocích zapojilo celkem 46 policistů z Prachaticka. Zkontrolovali celkem 500 řidičů, z nichž 107 se dopustilo přestupku na úseku zákona o provozu na pozemních komunikacích. Nejčastějšími přestupky byly překročení nejvyšší povolené rychlosti, špatný technický stav vozidel, nepoužití bezpečnostních pásů či nesprávný způsob jízdy.
Závažnějšími prohřešky pak bylo užití alkoholu a jiných návykových látek za volantem.
Prachatičtí policisté sdělili podezření 49letému muži z Prachaticka z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Před půlnocí o velikonoční neděli kontrolovali prachatičtí policisté řidiče osobního vozidla Fiat v ulici U Stadionu v Prachaticích. Následným odborným měřením mu policisté naměřili bezmála dvě promile alkoholu v dechu. S naměřenými hodnotami řidič souhlasil a lékařské vyšetření nepožadoval. Případ prachatičtí policisté prověřují formou zkráceného přípravného řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.
V sobotu dopoledne kontrolovali řidiče osobního vozidla VW Golf dopravní policisté v ul. Krumlovská u OD Kaufland v Prachaticích. Ti mu dechovou zkouškou naměřili bezmála jedno a půl promile alkoholu v dechu.
Ovlivnění jinou návykovou látkou odhalili během velikonočních svátků u celkem 5 řidičů, a to ve dvou případech, policisté z OOP Horní Vltavice, po jednom řidiči netoličtí, volarští a dopravní policisté.
Dopravní policisté dále natrefili o velikonočním pondělí v Prachaticích na „neřidiče“ osobního vozidla VW Passat, který usedl za volant s platným zákazem řízení motorových vozidel. Lustrací vozidla dále zjistili nedoplatek u tohoto řidiče, který na místě neuhradil. Řidiči proto policisté odebrali z vozidla, které navíc mělo nevyhovující technický stav, registrační značky.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
10. dubna 2026