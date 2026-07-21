Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Řidič nadýchal 3,51 promile
Řidič si všiml kličkujícího vozidla, zavolal na 158.
Díky všímavému řidiči, kterému nebylo lhostejné kličkující vozidlo jedoucí na komunikaci před ním na Vlčické ulici nedaleko Pekla se včera po 21. hodině podařilo odhalit opilého řidiče.
Oznamovatel nám tuto informaci předal na lince 158 a hlídka trutnovských policistů vyrazila na jím popsané místo. Policisté s 58letým mužem z vozidla Škoda provedli dechovou zkoušku na alkohol s pozitivním výsledkem 3,51 promile.
V následujících dnes si muž s největší pravděpodobností vyslechne ve zkráceném přípravném řízení sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí roční pobyt ve vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.
Buďte i vy zodpovědní a v případě podobného jednání nás neváhejte kontaktovat na lince 158. Právě tito řidiči ohrožují nejen sami sebe, ale i ostatní účastníky v silničním provozu.
por. Pižlová Šárka, DiS.
21.7.2026, 10:15