Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidič na Jablonecku po dopravní nehodě nadýchal přes tři promile
Po dopravní nehodě zůstalo vozidlo na vozovce přetočené na boku a řidič se spolujezdkyní z místa události odešli. Když se vrátili, policisté naměřili mu v dechu přes tři promile alkoholu.
Včera ráno krátce před šestou hodinou se stala dopravní nehoda na silnici třetí třídy v katastru obce Nová Ves nad Nisou. Řidič s vozidlem Mercedes Benz jel ve směru od Horní Černé Studnice na Dolní Černou Studnici, kde se údajně nevěnoval řízení, když se bavil se svojí spolujezdkyní, a v levotočivé zatáčce vyjel mimo komunikaci a narazil do stromu. Po tomto nárazu se vozidlo přetočilo na bok a skončilo šikmo na silnici. Řidič se spolujezdkyní ovšem z místa této události odešel, aniž by splnil povinnosti, které mu v takové situaci ukládá zákon. Po krátké době se oba na místo vrátili a policisté v dechu řidiče naměřili hodnotu alkoholu 3,02 promile, se kterou souhlasil. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Veškeré okolnosti této události i nadále šetří policisté z dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří již ve věci zahájili úkony pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
10. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí