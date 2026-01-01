Řidič motorových vozidel

KŘP Středočeského kraje, oddělení ochrany utajovaných informací – pracovní poměr 


Obecně

  • místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav,
  • pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba
  • pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin

Náplň práce

  • (citace z katalogu prací): Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejich největší přípustná hmotnost nepřevyšující 3 500 kg
  • Zabezpečování přepravy, doručování a ochrana kurýrních zásilek mezi Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a územními odbory v rámci středočeského kraje, útvary policie a zásilek České pošty
  • Přeprava mimořádných zásilek
  • Administrativní činnosti související s pracovní činností centrální podatelny
  • Údržba služebního motorového vozidla

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 4 s platem 25.240,- Kč (12. platový stupeň)
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč
  • po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
  • řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování

Požadujeme

  • Střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
  • Součástí pracovního místa je získání bezpečnostní prověrky pro stupeň utajení Vyhrazené
  • Trestní a občanská bezúhonnost
  • Řidičské oprávnění sk. B
  • Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti

Další informace

  • termín pro zaslání životopisu:                  05. května 2026
  • možnost nástupu:                                     01. června 2026 (nebo dle domluvy)
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění na e-mail martin.chyle@pcr.cz s předmětem zprávy „Řidič motorových vozidel“. Další případné informace sdělí ředitel kanceláře ředitele krajského ředitelství plk. Mgr. Martin Chýle – tel. 974 861 210, mobil: 606 830 117.

