Řidič motorových vozidel
KŘP Středočeského kraje, oddělení ochrany utajovaných informací – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 Zbraslav,
- pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení, 4 měsíce zkušební doba
- pevná pracovní doba pondělí – pátek 7:00 hodin – 15:30 hodin
Náplň práce
- (citace z katalogu prací): Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejich největší přípustná hmotnost nepřevyšující 3 500 kg
- Zabezpečování přepravy, doručování a ochrana kurýrních zásilek mezi Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a územními odbory v rámci středočeského kraje, útvary policie a zásilek České pošty
- Přeprava mimořádných zásilek
- Administrativní činnosti související s pracovní činností centrální podatelny
- Údržba služebního motorového vozidla
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 4 s platem 25.240,- Kč (12. platový stupeň)
- zvláštní příplatek 2.500,- Kč
- po zapracování možnost přiznání osobního ohodnocení
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
Požadujeme
- Střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání
- Součástí pracovního místa je získání bezpečnostní prověrky pro stupeň utajení Vyhrazené
- Trestní a občanská bezúhonnost
- Řidičské oprávnění sk. B
- Spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, komunikační schopnosti
Další informace
- termín pro zaslání životopisu: 05. května 2026
- možnost nástupu: 01. června 2026 (nebo dle domluvy)
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy a telefonického kontaktu pro účely vyrozumění na e-mail martin.chyle@pcr.cz s předmětem zprávy „Řidič motorových vozidel“. Další případné informace sdělí ředitel kanceláře ředitele krajského ředitelství plk. Mgr. Martin Chýle – tel. 974 861 210, mobil: 606 830 117.