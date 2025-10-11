Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Řidič mercedesu usnul za bílého dne za volantem
Následovala cčelní srážka, která si naštěstí nevyžádala žádné zranění.
V neděli kolem 13.30 projížděl 48letý řidič osobního vozidla tovární značky Mercedes Benz od Kunratic u Cvikova na Jablonné v Podještědí, když na přímém úseku silnice podlehl mikrospánku a přejel do protisměru. Zde se čelně střetl s osobním vozidlem značky Ford Focus, které řídila 55letá žena. Části havarovaných vozidel pak ještě zasáhly projíždějící octavii. Kamrambol si jako zázrakem nevyžádal žádné zranění. Hmotnou škodu jsme na místě odhadli na 380 000 korun. Nikdo z účastníků nehody nebyl pod vlivem alkoholu.
por. Bc. Ivana Baláková