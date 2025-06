Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidič Mercedesu s 1,9 promile způsobil tragédii

HRADECKO – 25letá řidička přišla o život.

Dne 22. června 2025 kolem 21:15 hodin došlo na silnici I/35 u obce Rozběřice k tragické dopravní nehodě. Čtyřicetiletý řidič osobního automobilu Mercedes-Benz, při jízdě směrem k obci Lípa, dle prvotního šetření nevěnoval dostatečnou pozornost situaci v silničním provozu a zezadu narazil do osobního automobilu Hyundai, který řídila 25letá žena. Následkem nárazu byl automobil Hyundai odmrštěn do protisměru, kde do něj narazil projíždějící automobil Volkswagen, řízený 38letou ženou.

Řidička automobilu Hyundai utrpěla těžká, život ohrožující zranění, kterým po převozu do Fakultní nemocnice Hradec Králové podlehla. Řidička automobilu Volkswagen a dvě nezletilé děti v tomto vozidle utrpěly blíže nespecifikovaná zranění. Řidič automobilu Mercedes-Benz utrpěl lehké zranění. Dechovou zkouškou bylo u řidiče automobilu Mercedes-Benz zjištěno 1,9 promile alkoholu v dechu. Řidič automobilu Mercedes-Benz byl zadržen a byl mu odebrán řidičský průkaz.

Celková škoda byla předběžně odhadnuta na 1 milion korun. Ve věci byla nařízena soudní pitva zemřelé.

Okolnosti a příčina dopravní nehody jsou předmětem dalšího vyšetřování.

por. Bc. Martina Jandová

23.6.2025

Odkazy do noveho okna Smrtelná DN u Rozběřic Detailní náhled Smrtelná DN u Rozběřic Detailní náhled

