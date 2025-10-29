Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Řidič má zakázaný výkon činnosti
S blokací řidičského oprávnění stále jezdí s osobním vozidlem.
Jen od pár kilometrů vyšší rychlostí, než je v obci povoleno, na sebou upoutal pozornost řidič osobního vozidla tovární značky Peugeot 307. Před týdnem v obci Zaliny prováděli českobudějovičtí dopravní policisté měření rychlosti jízdy motorových vozidel. Několik desítek minut po poledni jel ve směru od Ledenic se svým vozem 48letý muž, kdy ho po zastavení policisté vyzvali k předložení osobních dokladů. Ty u sebe neměl a provedenou lustrací v centrální evidenci zjistili, že uvedený muž má vyslovenou blokaci řidičského oprávnění pro všechny skupiny ze zdravotních důvodů, a to již od poloviny roku 2022 na dobu neurčitou.
Muži byla zakázána další jízda a policisté ve věci zahájili úkony zkráceného přípravného řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
